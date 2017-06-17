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17 июня 2017, 22:07 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболисты обыграли американцев в матче Мировой лиги

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу обыграла команду США во втором матче третьего этапа Мировой лиги, который проходит в Польше.

Следующую встречу российская команда проведет 18 июня против сборной Ирана. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу российской сборной. В первом туре Мировой лиги российская команда одержала одну победу в трех матчах. На втором этапе россияне также выиграли одну игру из трех. На третьем этапе россияне одержали вторую победу.

В турнирной таблице высшего дивизиона сборная России поднялась на четвертое место, команда США идет шестой. Следующий матч российская команда проведет 18 июня против сборной Ирана.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.

Финальный турнир пройдет 4—8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований.
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