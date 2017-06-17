Белорусские волейболистки обыграли Албанию во втором туре Евролиги

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Подопечные Александра Климовича и Анджело Верчези взяли реванш за поражение от албанок в первом круге в Тиране 1:3. Залогом успеха национальной команды в «Чижовка-Арене» стала удачная игра на блоке (17 очков) и в нападении. Самым результативным игроком прошедшей встречи стала Анастасия Гарелик — 14 очков.

Сборная Финляндии выиграла у Австрии — 3:0 (25:23, 25:22, 25:19). Для северянок это пятая победа подряд в текущем розыгрыше Евролиги, и они за тур до завершения группового этапа обеспечили себе первое место в группе А.

Турнирное положение: 1. Финляндия — 5 побед (5 матчей). 2. Беларусь — 3 победы (5). 3. Албания — 2 (5). 4. Австрия — 0 (5).

В заключительный день волейбольного турнира в «Чижовка-Арене» встречаются Албания — Австрия (15.30) и Беларусь — Финляндия (18.00). Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи с участием хозяев площадки.