Белорусские волейболистки успешно стартовали в домашнем туре Евролиги

Матч прошел в «Чижовка-Арене» при подавляющем преимуществе белорусок, который усилился перед играми в Минске нападающей Оксаной Ковальчук и блокирующей Анной Калиновской. Однако тренерский штаб предоставил возможность проявить себя более молодым волейболисткам. Они со своей задачей справились. Самым результативным игроком стала Кристина Кицка (Михайленко).

Сегодня в Минске сборная Финляндии нанесла поражение Албании — 3:0 (25:19, 25:23, 25:20) и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице, которое позволяет выйти в полуфинал турнира.

Положение в группе А: Финляндия — 4 победы (12 очков/4 игры), Беларусь — 2 (6/4), Албания — 2 (6/4), Австрия — 0 (0/3).

«Белорусская команда пока не в лидерах Евролиги, но в родных стенах постараемся показать максимальный результат. Сборная участвует в этом турнире для подготовки к осеннему чемпионату Европы, нам необходимо проверить игроков ближайшего резерва, наладить свои технические и тактические действия», — отметил тренер Александр Климович.

Очередные матчи в Евролиге состоятся 17 июня. Волейболистки Финляндии сыграют с Австрией (15.30), Беларусь встретится с Албанией (18.00). Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи. Завершится предварительный этап Евролиги в группе А 18 июня.