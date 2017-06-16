Бирлова/Мотрич победили итальянок на этапе Мирового тура по бич-волею в Нидерландах

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2−0 (21:17, 21:17) в пользу россиянок. Ранее Бирлова и Мотрич проиграли чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой — 1−2 (16:21, 22:20, 7:15).

Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук проиграли австралийкам Таликуа Клэнси и Луиз Боуден со счетом 1−2 (14:21, 21:17, 12:15) и победили норвежек Ингрид Лунде и Оду Йоханн Ульвесет — 2−0 (21:13, 21:17).

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили немцев Лоренца Шуманна и Юлиуса Толе — 2−1 (21:18, 18:21, 15:12).