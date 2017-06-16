Бирлова/Мотрич победили итальянок на этапе Мирового тура по бич-волею в Нидерландах
МОСКВА, 16 июн —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Ольга Мотрич победили итальянок Марту Менегатти и Ребекку Перри в матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Нидерландах.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2−0 (21:17, 21:17) в пользу россиянок. Ранее Бирлова и Мотрич проиграли чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой — 1−2 (16:21, 22:20, 7:15).
Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук проиграли австралийкам Таликуа Клэнси и Луиз Боуден со счетом 1−2 (14:21, 21:17, 12:15) и победили норвежек Ингрид Лунде и Оду Йоханн Ульвесет — 2−0 (21:13, 21:17).
Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили немцев Лоренца Шуманна и Юлиуса Толе — 2−1 (21:18, 18:21, 15:12).
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