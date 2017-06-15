Стены дома не помогут. Россия победила Польшу в Мировой лиге

Мужская сборная России по волейболу на третий этап Мировой лиги в польский Катовице отправилась в смешанных чувствах. Две победы в шести матчах вряд ли могли удовлетворить игроков, тренерский штаб и болельщиков. В то же время стоит понимать, что сборная России в первый год нового олимпийского цикла в Мировой лиге решает не только турнирные задачи. Кроме того полный лазарет, а, следовательно, пустая скамейка запасных не позволяли нашей команде проявить максимум своих возможностей на этапах в Казани и французском По.

Впрочем, в Польше Шляпникову должно было стать чуть проще. Подлечился Дмитрий Ковалёв, готовый теперь начинать матч в основном составе, вернулся Егор Клюка, и появилось пусть небольшое, но ощутимое пространство для тактического манёвра. Впрочем, фаворитами в первом матче в Катовице россияне всё равно не были. Ведь по ту сторону сетки расположились поляки — недавние чемпионы мира, подгоняемые почти полным залом шумных болельщиков и наставником Фердинандо де Джорджи, проводящим первый официальный поединок на польской земле.

Запоминается последнее

Российская команда начала бодро, быстро набрала два первых очка, при этом первым результативным действием после возвращения отметился Егор Клюка. Однако поляки при поддержке родных трибун всё-таки сумели перехватить инициативу и вырвались вперёд, пусть и на минимальное очковое расстояние. К первому техническому тайм-ауту россияне подошли при счёте 7:8, потеряв при этом Илью Власова, неудачно приземлившегося после блокирования.

Наиболее ярко в составе нашей команды действовали Клюка и Волков, но их усилий не хватало, чтобы вырваться вперёд — соперники шли ноздря в ноздрю. В какой-то момент поляки получили «плюс три», но Шляпников тут же взял тайм-аут, и сразу после второй паузы, когда на подачу вышел Волков, россияне не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — 19:16: Курек допустил сразу три ошибки, и Фердинандо де Джорджи пришлось проводить замену.

Когда Максим Жигалов вышел на подачу, показалось, что сборная России обеспечила себе спокойную жизнь в концовке партии. Однако ошибка всё того же Жигалова в атаке заставила поклонников российской команды понервничать. Впрочем, в самый ответственный момент подопечные Шляпникова всё сделали здорово. Первый же матчбол был реализован в одно касание: Вадим Лихошерстов своей подачей поставил поляков в тупик — 25:22.

Как испортить полякам настроение

Россияне в первом сете подавали блестяще и во втором серию продолжили. Волков заработал третье очко в партии эйсом, а после четвёртого польский тренер решил взять ранний тайм-аут, чтобы сбить подающего с настроя. Пауза Польше помогла: Волков зарядил в сетку. Но сбить с позитивного настроя всю российскую команду не удалось. Напротив, несмотря на поддержку трибун, растерялась Польша, потерявшая очко после просмотра видеоповтора в необычной ситуации: защищавшиеся россияне запросили повтор, чтобы судья убедился, в том, что польский игрок отправил мяч в аут без касания блока, и к первой паузе наша команда вела 8:4.

В середине партии у поляков окончательно пропало хорошее настроение: подача не шла, ошибки следовали одна за другой, а у россиян здорово работал приём и получалась атака первым темпом. Ко второму техническому тайм-ауту сборная России имела уже пять очков преимущества — нужно было лишь его удержать. Де Джорджи продолжал что-то записывать в свой блокнот, Заторски продолжал ошибаться на приёме, а сборная России продолжала наращивать преимущество. В какой-то момент счёт стал 21:13 в пользу команды Шляпникова. В концовке поляки чуть-чуть воспряли духом, но россияне, владея инициативой, спокойно сет закончили — 25:17.

Соло Волкова

Поляки очень бодро и эффектно начали третий сет. В какой-то момент показалось, что игра может пойти по сценарию, удобному хозяевам площадки, однако два подряд очка, заработанных Куркаевым и Ковалёвым на блоке, чуть остудили пыл команды Де Джорджи. Любопытно, что до первого технического тайм-аута россиянам помогала не грубая сила, а хитрость и тонкость: планирующие подачи, обманные удары, скидки, однако поляки в счёте всё равно вели — 8:7.

Дело дошло до игровых качелей: поляки всё время выходили вперёд, россияне всё время догоняли. Выйти вперёд нашей команде удалось только при счёте 14:13 после очередного великолепного действия Ковалёва на блоке. Но если с блоком у сборной России всё было в полном порядке, то подача лететь перестала: три очка подопечные Шляпникова подарили сопернику сами. Ко второму техническому тайм-ауту россияне снова минимально уступали полякам — 15:16.