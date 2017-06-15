Стены дома не помогут. Россия победила Польшу в Мировой лиге
Мужская сборная России провела лучший матч в текущем розыгрыше волейбольной Евролиги, а потому уверенно и спокойно обыграла Польшу — 3:0.
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Видимо, что-то случилось...
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Мужская сборная России по волейболу на третий этап Мировой лиги в польский Катовице отправилась в смешанных чувствах. Две победы в шести матчах вряд ли могли удовлетворить игроков, тренерский штаб и болельщиков. В то же время стоит понимать, что сборная России в первый год нового олимпийского цикла в Мировой лиге решает не только турнирные задачи. Кроме того полный лазарет, а, следовательно, пустая скамейка запасных не позволяли нашей команде проявить максимум своих возможностей на этапах в Казани и французском По.
Впрочем, в Польше Шляпникову должно было стать чуть проще. Подлечился Дмитрий Ковалёв, готовый теперь начинать матч в основном составе, вернулся Егор Клюка, и появилось пусть небольшое, но ощутимое пространство для тактического манёвра. Впрочем, фаворитами в первом матче в Катовице россияне всё равно не были. Ведь по ту сторону сетки расположились поляки — недавние чемпионы мира, подгоняемые почти полным залом шумных болельщиков и наставником Фердинандо де Джорджи, проводящим первый официальный поединок на польской земле.
Запоминается последнее
Российская команда начала бодро, быстро набрала два первых очка, при этом первым результативным действием после возвращения отметился Егор Клюка. Однако поляки при поддержке родных трибун
Наиболее ярко в составе нашей команды действовали Клюка и Волков, но их усилий не хватало, чтобы вырваться вперёд — соперники шли ноздря в ноздрю. В
Когда Максим Жигалов вышел на подачу, показалось, что сборная России обеспечила себе спокойную жизнь в концовке партии. Однако ошибка всё того же Жигалова в атаке заставила поклонников российской команды понервничать. Впрочем, в самый ответственный момент подопечные Шляпникова всё сделали здорово. Первый же матчбол был реализован в одно касание: Вадим Лихошерстов своей подачей поставил поляков в тупик — 25:22.
Как испортить полякам настроение
Россияне в первом сете подавали блестяще и во втором серию продолжили. Волков заработал третье очко в партии эйсом, а после четвёртого польский тренер решил взять ранний
В середине партии у поляков окончательно пропало хорошее настроение: подача не шла, ошибки следовали одна за другой, а у россиян здорово работал приём и получалась атака первым темпом. Ко второму техническому
Соло Волкова
Поляки очень бодро и эффектно начали третий сет. В
Дело дошло до игровых качелей: поляки всё время выходили вперёд, россияне всё время догоняли. Выйти вперёд нашей команде удалось только при счёте 14:13 после очередного великолепного действия Ковалёва на блоке. Но если с блоком у сборной России всё было в полном порядке, то подача лететь перестала: три очка подопечные Шляпникова подарили сопернику сами. Ко второму техническому
Но после перерыва россиянам удалось заработать четыре очка подряд: здорово подававший Волков даже записал на свой счёт эйс. Де Джорджи снова взял
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