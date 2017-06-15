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15 июня 2017, 23:27 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболисты обыграли поляков в матче Мировой лиги

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу обыграла команду Польши в первом матче третьего этапа Мировой лиги, который проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3−0. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу российской сборной. В первом туре Мировой лиги российская команда одержала одну победу в трех матчах. На втором этапе россияне также выиграли одну игру из трех.

Следующий матч россияне проведут 17 июня против команды США. Сборная России в текущем розыгрыше Мировой лиги уже встречалась с американцами и уступила со счетом 0−3.

В турнирной таблице высшего дивизиона сборная России поднялась на шестое место, опередив поляков, которые опустились на седьмую позицию. Лидирует сборная Франции.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.

Финальный турнир пройдет 4—8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований.
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