Российские волейболисты обыграли поляков в матче Мировой лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу российской сборной. В первом туре Мировой лиги российская команда одержала одну победу в трех матчах. На втором этапе россияне также выиграли одну игру из трех.

Следующий матч россияне проведут 17 июня против команды США. Сборная России в текущем розыгрыше Мировой лиги уже встречалась с американцами и уступила со счетом 0−3.

В турнирной таблице высшего дивизиона сборная России поднялась на шестое место, опередив поляков, которые опустились на седьмую позицию. Лидирует сборная Франции.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.