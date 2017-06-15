Волейболисты сборной США обыграли команду Ирана в матче Мировой лиги
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Мужская сборная США по волейболу обыграла команду Ирана в матче третьего игрового уикенда интерконтинентального раунда Мировой лиги.
Встреча, прошедшая в четверг в польском Катовице, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:22, 30:28) в пользу американцев.
В следующем матче турнира сборная США встретится с командой России 17 июня, а иранцы в этот же день сыграют с поляками.
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