Волейболисты сборной США обыграли команду Ирана в матче Мировой лиги

Встреча, прошедшая в четверг в польском Катовице, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:22, 30:28) в пользу американцев.

В следующем матче турнира сборная США встретится с командой России 17 июня, а иранцы в этот же день сыграют с поляками.