Сборные заставят играть больше

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Одна из главных ставок FIVB в этой гонке за временем и новыми зрителями — мужская Мировая лига и женский Гран-при. Продукт, который по задумке FIVB должен быть одним из самых качественных и привлекательных в мировом волейболе, в последние годы потерял былую ценность. Желающих приобретать права на телетрансляции не прибавляется, теряется интерес со стороны СМИ, соответственно, уходят спонсоры. Плюс из-за постоянных изменений формата и чередования стран, где проводятся игры, путаются болельщики. Да и сами турниры для некоторых команд иногда становятся обузой.

В этой ситуации FIVB пошла на перемены, которые вступят в силу уже со следующего года. Вместо привычных турниров будет создан новый. Рабочий вариант названия пока такой: «Новая мужская и женская волейбольная лига». Планируется качественное улучшение самого контента: картинки, атмосферы на трибунах во время матча, добавится интересная статистика. Но самое главное — изменится формат.

16 СБОРНЫХ, КРУГОВАЯ СИСТЕМА: КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ

В мужском и женском турнирах примут участие по 16 команд. Основной раунд пройдет по однокруговой системе — каждый сыграет по матчу с каждым. Сама формула останется прежней: за один игровой уик-энд одна сборная будет проводить по три матча, а по итогам основного раунда пять лучших команд и страна-организатор сыграют в финале.

Теперь об участниках. В число 12 основных мужских команд вошли: Бразилия, Италия, США, Китай, Сербия, Франция, Аргентина, Иран, Польша, Германия, Япония и Россия. Четыре «плавающих» сборные: Австралия, Канада, Корея и Болгария.

В женском турнире основными будут: Бразилия, Италия, США, Китай, Сербия, Корея, Нидерланды, Таиланд, Германия, Турция, Япония и Россия, а «плавающими»: Аргентина, Доминиканская республика, Польша и Бельгия.

Разница между основными и «плавающими» командами принципиальная. Первые получают семь лет гарантированного участия в турнире при условии выполнения организационных и технических требований, которые, к слову, станут жестче. Со вторыми пока все более размыто. Скорее всего, худшая из них по итогам розыгрыша будет вылетать, а третья из четырех сыграет переходные матчи с лучшей командой второго дивизиона.

Другой важный момент. 12 базовых команд проведут, как минимум, по одному домашнему игровому уик-энду. Но это только 60 процентов основного турнира. Остальная часть — а это еще две игровых недели — будет выставлена на торги. На восемь лотов могут претендовать «плавающие», основные и даже нейтральные страны. То есть, вполне реально, что кому-то достанется два (а в теории и три) домашних этапа. И совсем не исключен расклад, при котором волейболом пожелает подивиться какой-нибудь арабский шейх и один из туров пройдет в условной Саудовской Аравии.

РОССИЯ БЫЛА В КУРСЕ — ОТСЮДА И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ВФВ, как одна из ключевых федераций в мировом волейболе, о вероятных изменениях в формате знала давно. Поэтому и решение с экспериментами в составе на Мировую лигу и Гран-при-2017 было принято осознано: опыт молодым гарантирован, а глобальная неудача в виде вылета из первого дивизиона — исключена.

— Мы знали об этой «подушке», — подтвердил Александр Яременко — генеральный секретарь ВФВ, курирующий мужские команды.

— Переформатирование Мировой лиги и Гран-при — это вообще хорошо?

— Идея в том, чтобы унифицировать оба соревнования и проводить их по одной системе. С централизованными телевизионными правами. Плюс круговой турнир — это наиболее понятный для зрителей формат. Мне кажется, FIVB развивает свои соревнования правильно. Другое дело, что для сборных календарь получается перегруженным. Ведь есть еще чемпионаты мира, Европы, Универсиады, Олимпийские игры.

— Как распределять силы на столько турниров?

— На команды выпадают очень серьезные нагрузки. Особенно на европейские — с учетом их длинных национальных чемпионатов и еврокубков. И в этой связи логичным шагом будут послабления, касающиеся заявок на новый турнир (речь не только о количестве, но и об обязательствах. Например, победители Олимпийских игр должны включать в заявку не менее 75 процентов золотого состава, — Прим. «СЭ»). По этому вопросу возможно столкновение интересов с FIVB, но мы убеждены, что рамки должны быть разумными. Нужно играть лучшими на сегодняшний день игроками, но не тогда, когда это расходится с интересами страны. Заявлять на все соревнования только первые номера невозможно физически.

Да и надо ли? Взять чемпионат мира по хоккею. Несмотря на огромное количество других соревнований, он проходит каждый год. Бывает, что командам удается собрать сильнейшие составы, а иногда многие ведущие игроки не приезжают в сборную. Но интерес к турниру не падает! И если это получится перенести это на нашу историю, то выгодно будет всем.

ВФВ: ВАРИАНТ С ПРОВЕДЕНИЕМ ФИНАЛА В РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСЕН

— Новая лига по продолжительности будет идти шесть недель. В какие даты она будет проходить?

— Если будет недельный перерыв между основным этапом и финалом, то даже семь недель. Следующий турнир по предварительным данным начнется 18—20 мая .

— Призовой фонд нового турнира, надо думать, будет увеличен?

— Тут есть проблемы. Начнем с того, что финансовую нагрузку на федерации никто не отменяет. Например, до прошлого года мы ездили по билетам, выписанным FIVB, а теперь должны покупать их за счет федерации. С другой стороны — с нас снимают тяжелейшую ношу в виде обязательной покупки телевизионных прав. Ведь если раньше предыдущим спортивным каналом на это специально выделялся какой-то бюджет, то в последние три года помощи нет никакой. В России остался один спортивный канал, но и он испытывает финансовые трудности. Поэтому вся нагрузка на федерации.

— Получается, ВФВ сама покупает права у FIVB?

— Да. Выходит, что в этом плане для нас Мировая лига была достаточно непростым соревнованием. Теперь дышать будет легче. Что же касается призового фонда, то если сейчас каждая федерация зарабатывает какие-то деньги за одно только участие, что позволяет в той или иной степени компенсировать собственные расходы, то по новому проекту все призовые будут делиться только между шестью лучшими командами.

— Лишняя мотивация попасть в финальную часть.

— На это и расчет. Общая сумма призовых финалистам — 2 миллиона 100 тысяч долларов. Еще обещают, что доходы от продажи медиа-прав на базе определенного коэффициента будут поделены с национальными федерациями пополам.

— Рассматривает ли ВФВ вариант с проведением в следующем году финала нового турнира в России?

— В таком формате это становится довольно интересно. Здорово провести 15 игр — это не всегда просто, а вот подготовиться непосредственно к финалу — вполне реально. Плюс теперь не нужно выкупать телеправа и остается только организационная нагрузка, а это уже не так страшно. Так что такой вариант не исключен.