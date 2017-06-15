«Белогорье» и «Динамо» стали сильнее «Зенита»? Главные переходы в волейболе
«Советский спорт» — о десяти главных переходах в российской мужской Суперлиги нынешнего лета.
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Арслан Экши.
Откуда: «Стамбул»
Куда: «Локомотив».
Амплуа: связующий.
Экши — многократный чемпион Турции, обладатель Кубка и Суперкубка страны. В сборную Турции он вызывается с 2007 года. Там он является основным связующим. Экши также выступал в чемпионате Германии за «Фридрихсхафен». В июле ему исполнится 32 года, и насколько он окажется полезен «Локомотив» — большая загадка.
Тодор Скримов.
Откуда: «Милан»
Куда: «Нова».
Амплуа: доигровщик.
С 2015 года Скримов выступал за итальянский клуб «Пауэр Воллей Милано». В 2011 году волейболист дебютировал за сборную Болгарии, в которой сейчас является лидером. «Нова» рассчитывает, что 27-летний болгарин поможет выйти клубу на новый уровень.
Михайло Митич.
Откуда: «Перуджа»
Куда: «Газпром-Югра».
Амплуа: связующий.
В предыдущем сезоне связкой в сургутян был Алекса Брджович. Россия ему надоела, зима тоже. Российская зима — тем более. Поэтому ему на замену был приглашен чемпион Европы 2011 года Михайло Митич, который, однако, в последние годы в сборную Болгарии не приглашался. Последний сезон серб провел за спиной аргентинца Лучано де Чекко, а до этого год выступал в Ливане.
Маркус Нильссон.
Откуда: «Зираатбанк»
Куда: «Зенит» Спб.
Амплуа: диагональный.
В свое время «Локомотив» вынужденно подписал Нильссона, потому что Клэйтон Стэнли получил травму. В результате Нильссон провел столь мощный сезон, что помог сибирякам выиграть Лигу чемпионов. После этого он обыграл сезон в «Кузбассе», а затем перебрался в Турцию. Теперь 34-летний швед будет основным нападающим нового клуба из
Константин Бакун.
Откуда: «Динамо М»
Куда: «Белогорье».
Амплуа: диагональный.
Отличный вариант для «Белогорья», чтобы решить проблему диагонального, которая не перестает мучить клуб после уход Георга Грозера. В «Динамо» под конец сезон Павел Круглов каждый год «поедает» своих визави, а Белгороде достойной альтернативы Бакуну не будет.
Кевин Ле Ру.
Откуда: «Модена»
Куда: «Динамо» М.
Амплуа: блокирующий.
Ле Ру прошлый сезон провел в итальянской «Модене», а теперь будет конкурировать с такими топами как Игорь Филиппов, Дмитрий Щербинин и Алексей Остапенко. Не исключено, что Ле Ру могут попробовать даже в диагонали.
Антонин Рузье.
Откуда: «Стамбул»
Куда: «Енисей».
Амплуа: диагональный.
Самый громкий переход весны. Рузье, которому в августе исполнится 31 год, перешел в «Енисей» из Турции. Соглашение рассчитано на один сезон. В составе сборной Франции становился победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, триумфатором Мировой лиги. На клубном уровне он побеждал в чемпионате Франции, также выигрывал Кубок Польши.
Алексей Родичев.
Откуда: «Газпром-Югра»
Куда: «Локомотив».
Амплуа: доигровщик.
Если Рузье — самый громкий трансфер весны, переход Родичева — самый громкий трансфер зимы. Еще в феврале доигровщик подписал контракт с «Локомотивом» после восьми лет проведенных в Сургуте. 29-летний россиянин должен составить грозную пару на задней линии с Сергеем Савиным.
Георг Грозер.
Откуда: «Шанхай»
Куда: «Локомотив».
Амплуа: диагональный.
Волейболист, о котором скучали все жители Белгорода, вернулся в Россию, но в Новосибирск. Грозер побеждал с «Белогорьем» в чемпионате страны и Лиге чемпионов. Никто не сомнвается, что именно такие цели ставит перед собой «Локомотив».
Сергей Гранкин.
Откуда: «Динамо М»
Куда: «Белогорье».
Амплуа: связующий.
Самый свежий и самый громкий трансфер лета. Возможно, не только в России, но в мире. 32-летний волейболист по обоюдному согласию расторг контракт с «Динамо», за которое выступал с 2006 года.
«Этот переход пойдет на пользу и Сергею, и «Белогорью», и «Динамо», — считает президент белгородской команды Геннадий Шипулин.
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