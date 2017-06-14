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14 июня 2017, 22:04 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной РФ на ЧМ U21 по пляжному волейболу

Международная федерация волейбола обнародовала предварительный состав участников молодежного чемпионата мира U21по пляжному волейболу, который состоится 11—16 июля в Нанкине (Китай), где в 2014 году проходили летние Олимпийские юношеские Игры.

Россию на турнире, в котором участвуют игроки не старше 1997 года рождения, представят две мужские и две женские пары. Сергей Горбенко/Антон Сараев и Дарья Рудых/Елена Федюнова начнут соревнования с квалификации, а Александр Крамаренко/Денис Шекунов и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — с группового этапа.

На ЧМ U21 россиянки побеждали лишь однажды — в 2003 году. При этом Макрогузова/ Холомина едут на турнир в качестве вице-чемпионок прошлогодних соревнований. Лучшее достижение российских мужчин (серебро) датировано 2014 годом.
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