Стал известен состав сборной РФ на ЧМ U21 по пляжному волейболу
Международная федерация волейбола обнародовала предварительный состав участников молодежного чемпионата мира U21по пляжному волейболу, который состоится
11—16 июля в Нанкине (Китай), где в 2014 году проходили летние Олимпийские юношеские Игры.
Россию на турнире, в котором участвуют игроки не старше 1997 года рождения, представят две мужские и две женские пары. Сергей Горбенко/Антон Сараев и Дарья Рудых/Елена Федюнова начнут соревнования с квалификации, а Александр Крамаренко/Денис Шекунов и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — с группового этапа.
На ЧМ U21 россиянки побеждали лишь однажды — в 2003 году. При этом Макрогузова/ Холомина едут на турнир в качестве
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