Волейболисты «Газпром-Югры» сыграют с венгерским «Пензюдьором» в Кубке Вызова

В среду в Люксембурге прошла жеребьевка турнира, определившая соперника для российской команды. Матчи пройдут 5—7 декабря в Будапеште и 19—21 декабря в Сургуте. Точные даты будут определены позже.

В женском Кубке Вызова в результате жеребьевки определились потенциальные соперники по 1/16 финала для краснодарского «Динамо». Волейболистки кубанской команды сыграют с победителем встреч предварительного раунда между словацкой «Славией» из Братиславы и австрийским «ЮВС Холдинг» из Граца.