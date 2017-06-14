Волейболисты «Газпром-Югры» сыграют с венгерским «Пензюдьором» в Кубке Вызова
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Волейболисты российского клуба «Газпром-Югра» сыграют с венгерским «Пензудьёром» в 1/16 финала Кубка Вызова-2017/18, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации Волейбола (ЕКВ).
В среду в Люксембурге прошла жеребьевка турнира, определившая соперника для российской команды. Матчи пройдут
В женском Кубке Вызова в результате жеребьевки определились потенциальные соперники по 1/16 финала для краснодарского «Динамо». Волейболистки кубанской команды сыграют с победителем встреч предварительного раунда между словацкой «Славией» из Братиславы и австрийским «ЮВС Холдинг» из Граца.
Матчи предварительного раунда пройдут 21−23 и
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