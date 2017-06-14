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14 июня 2017, 17:35 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Газпром-Югры» сыграют с венгерским «Пензюдьором» в Кубке Вызова

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Волейболисты российского клуба «Газпром-Югра» сыграют с венгерским «Пензудьёром» в 1/16 финала Кубка Вызова-2017/18, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации Волейбола (ЕКВ).

В среду в Люксембурге прошла жеребьевка турнира, определившая соперника для российской команды. Матчи пройдут 5—7 декабря в Будапеште и 19—21 декабря в Сургуте. Точные даты будут определены позже.

В женском Кубке Вызова в результате жеребьевки определились потенциальные соперники по 1/16 финала для краснодарского «Динамо». Волейболистки кубанской команды сыграют с победителем встреч предварительного раунда между словацкой «Славией» из Братиславы и австрийским «ЮВС Холдинг» из Граца.

Матчи предварительного раунда пройдут 21−23 и 28—30 ноября, а встречи 1/16 финала состоятся 12—14 декабря и 9—11 января.
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