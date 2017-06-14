ЖВК «Уралочка-НТМК» сыграет с румынским клубом ЦСМ в 1/16 финала Кубка ЕКВ
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области встретится с румынским ЦСМ в 1/16 финала женского Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду в Люксембурге. Первый матч «Уралочка-НТМК» сыграет в гостях
В 1/8 финала победитель
Команда из Свердловской области в минувшем сезоне заняла четвертое место в чемпионате России. Действующим чемпионов Кубка ЕКВ является казанское «Динамо».
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