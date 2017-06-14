ЖВК «Уралочка-НТМК» сыграет с румынским клубом ЦСМ в 1/16 финала Кубка ЕКВ

Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду в Люксембурге. Первый матч «Уралочка-НТМК» сыграет в гостях 12—14 декабря , ответный — на домашней площадке 9—11 января 2018 года. Точные даты матчей будут известны позднее.

В 1/8 финала победитель российско-румынского противостояния встретится с сильнейшим клубом в паре «Кралово Поле» (Чехия) — одна из проигравших команд во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.

Команда из Свердловской области в минувшем сезоне заняла четвертое место в чемпионате России. Действующим чемпионов Кубка ЕКВ является казанское «Динамо».