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14 июня 2017, 16:31 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ЖВК «Уралочка-НТМК» сыграет с румынским клубом ЦСМ в 1/16 финала Кубка ЕКВ

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области встретится с румынским ЦСМ в 1/16 финала женского Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду в Люксембурге. Первый матч «Уралочка-НТМК» сыграет в гостях 12—14 декабря, ответный — на домашней площадке 9—11 января 2018 года. Точные даты матчей будут известны позднее.

В 1/8 финала победитель российско-румынского противостояния встретится с сильнейшим клубом в паре «Кралово Поле» (Чехия) — одна из проигравших команд во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.

Команда из Свердловской области в минувшем сезоне заняла четвертое место в чемпионате России. Действующим чемпионов Кубка ЕКВ является казанское «Динамо».
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