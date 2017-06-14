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14 июня 2017, 16:30 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» встретятся с болгарским ЦСКА в 1/16 финала Кубка ЕКВ

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Волейбольный клуб «Белогорье» сыграет с болгарским ЦСКА в 1/16 финала мужского Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду в Люксембурге. Первый матч «Белогорье» проведет в Софии 5—7 декабря, ответный — на домашней площадке 19—21 декабря. Точные даты будут определены позже.

Команда из Белгорода в минувшем сезоне заняла четвертое место в чемпионате России.
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