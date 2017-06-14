Волейболисты «Белогорья» встретятся с болгарским ЦСКА в 1/16 финала Кубка ЕКВ

Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду в Люксембурге. Первый матч «Белогорье» проведет в Софии 5—7 декабря , ответный — на домашней площадке 19—21 декабря . Точные даты будут определены позже.

Команда из Белгорода в минувшем сезоне заняла четвертое место в чемпионате России.