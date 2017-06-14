Волейболисты «Белогорья» встретятся с болгарским ЦСКА в 1/16 финала Кубка ЕКВ
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Волейбольный клуб «Белогорье» сыграет с болгарским ЦСКА в 1/16 финала мужского Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду в Люксембурге. Первый матч «Белогорье» проведет в Софии
Команда из Белгорода в минувшем сезоне заняла четвертое место в чемпионате России.
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