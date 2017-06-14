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14 июня 2017, 15:47 | Игровые: Волейбол | Vesti.kz

Сборную Казахстана по волейболу заподозрили в договорных матчах в Мировой лиге

Два матча мужской сборной Казахстана по волейболу могут быть договорными. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Два матча мужской сборной Казахстана по волейболу могут быть договорными. Об этом сообщает Рейтинг букмекеров. Увеличить
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Исследование провела бельгийская некоммерческая организация FedeBet, которая занимается выявлением и расследованием договорных матчей в спорте.

В случае сборной Казахстана речь идет о двух матчах в третьем дивизионе Мировой лиги в Тунисе. В этом турнире командам не грозит вылет, а команда-победитель поднимается во второй дивизион.

Под подозрение попали матчи Казахстана против Туниса и Черногории, которые состоялись 9 и 10 июня соотвественно. В первом случае зафиксированы подозрительные ставки на победу в первой партии с форой (-4,5), то есть с разницей в пять очков и более. В итоге так и случилось — Тунис победил со счетом 25:13. Правда, затем африканская сборная проиграла три подряд сета и уступила в матче, но на этот вариант не было зафиксировано аномальных ставок.

В матче с Черногорией шел вал ставок на победу балканской команды в первом сете и на выигрыш в матче со счетом 3:0 по партиям. В итоге черногорцы одержали уверенную победу. Как отмечает «Рейтинг букмекеров», Черногория на самом деле являлась фаворитом, но в этом сезоне Мировой лиги выступает крайне нестабильно, а до матча с Казахстаном ни разу не побеждала в трех партиях.

В Federbet отметили, что ранее неоднократно фиксировали аномальные движения коэффициентов во встречах национального чемпионата Казахстана. Идет ли речь о мужском или женском первенстве, не уточняется.

Отметим, что с Federbet сотрудничают многие известные букмекерские конторы, футбольные клубы и Испанская лига профессионального футбола (LFP), которая является организатором матчей испанской Премьеры.

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