Сборную Казахстана по волейболу заподозрили в договорных матчах в Мировой лиге
Два матча мужской сборной Казахстана по волейболу могут быть договорными. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».
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Исследование провела бельгийская некоммерческая организация FedeBet, которая занимается выявлением и расследованием договорных матчей в спорте.
В случае сборной Казахстана речь идет о двух матчах в третьем дивизионе Мировой лиги в Тунисе. В этом турнире командам не грозит вылет, а
Под подозрение попали матчи Казахстана против Туниса и Черногории, которые состоялись 9 и 10 июня соотвественно. В первом случае зафиксированы подозрительные ставки на победу в первой партии с форой (-4,5), то есть с разницей в пять очков и более. В итоге так и случилось — Тунис победил со счетом 25:13. Правда, затем африканская сборная проиграла три подряд сета и уступила в матче, но на этот вариант не было зафиксировано аномальных ставок.
В матче с Черногорией шел вал ставок на победу балканской команды в первом сете и на выигрыш в матче со счетом 3:0 по партиям. В итоге черногорцы одержали уверенную победу. Как отмечает «Рейтинг букмекеров», Черногория на самом деле являлась фаворитом, но в этом сезоне Мировой лиги выступает крайне нестабильно, а до матча с Казахстаном ни разу не побеждала в трех партиях.
В Federbet отметили, что ранее неоднократно фиксировали аномальные движения коэффициентов во встречах национального чемпионата Казахстана. Идет ли речь о мужском или женском первенстве, не уточняется.
Отметим, что с Federbet сотрудничают многие известные букмекерские конторы, футбольные клубы и Испанская лига профессионального футбола (LFP), которая является организатором матчей испанской Премьеры.
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