Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду в Люксембурге. Первый матч за выход в групповую стадию турнира «Енисей» проведет в гостях 7 ноября, ответный — 11 ноября в Красноярске.

Еще две российские команды — действующий чемпион России московское «Динамо» и казанское «Динамо» (серебряный призер чемпионата России) — начнут свое выступление в Лиге чемпионов с группового раунда.