«Енисей» сыграет с победителем пары «Марица» — «ЛП Сало» в 3-м отборочном раунде ЛЧ
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Бронзовый призер чемпионата России по волейболу среди женских клубов прошедшего сезона красноярский «Енисей» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с победителем противостояния между командами «Марица» из Болгарии и «ЛП Сало» из Финляндии.
Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду в Люксембурге. Первый матч за выход в групповую стадию турнира «Енисей» проведет в гостях 7 ноября, ответный — 11 ноября в Красноярске.
Еще две российские команды — действующий чемпион России московское «Динамо» и казанское «Динамо» (серебряный призер чемпионата России) — начнут свое выступление в Лиге чемпионов с группового раунда.
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