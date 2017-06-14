Волейболисты «Шахтера» узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов

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Жеребьевка самого престижного волейбольного клубного турнира состоялась сегодня в штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола в Люксембурге. Белорусские волейболисты сыграют во втором раунде квалификации с соперниками из «Маккаби» (Тель-Авив). Первый матч состоится 18 октября в Израиле, а ответный планируется провести в минском Дворце спорта 22 октября.

Победитель противостояния в 3-м раунде квалификации сыграет с итальянской «Перуджей». Первый матч — 8 ноября на своей площадке, а 12 ноября — в Италии.

В женской Лиге чемпионов Беларусь представит, как и годом ранее, «Минчанка», которая во втором раунде квалификации встретится с французским «Рошвиллем». Белорусские волейболистки сыграют в родных стенах 17 октября, на выезде — 21 октября. В прошлом сезоне «Минчанка» успешно преодолела стартовые раунд отбора, одолев финский ХПК, но уступила турецкому «Экзачибаши» (1:3, 0:3).

Солигорский «Шахтер» впервые сыграет в престижном турнире. Этого права он добился благодаря успешному выступлению в чемпионате Беларуси. В апреле текущего года «горняки» впервые завоевали золотые награды на внутренней арене и получили право выступить в Лиге чемпионов.