Волейболисты «Шахтера» узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Жеребьевка самого престижного волейбольного клубного турнира состоялась сегодня в
Победитель противостояния в 3-м раунде квалификации сыграет с итальянской «Перуджей». Первый матч — 8 ноября на своей площадке, а 12 ноября — в Италии.
В женской Лиге чемпионов Беларусь представит, как и годом ранее, «Минчанка», которая во втором раунде квалификации встретится с французским «Рошвиллем». Белорусские волейболистки сыграют в родных стенах 17 октября, на выезде — 21 октября. В прошлом сезоне «Минчанка» успешно преодолела стартовые раунд отбора, одолев финский ХПК, но уступила турецкому «Экзачибаши» (1:3, 0:3).
Солигорский «Шахтер» впервые сыграет в престижном турнире. Этого права он добился благодаря успешному выступлению в чемпионате Беларуси. В апреле текущего года «горняки» впервые завоевали золотые награды на внутренней арене и получили право выступить в Лиге чемпионов.
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