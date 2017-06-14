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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30070036/
14 июня 2017, 13:30 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВК «Локомотив» сыграет с победителем пары «Младость» — «Любляна» в 3-м раунде ЛЧ

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Бронзовый призер чемпионата России по волейболу сезона-2016/17 новосибирский «Локомотив» сыграет с победителем противостояния команды «Младость» (Босния и Герцеговина) и «Любляна» (Словения) в третьем раунде мужской Лиги чемпионов.

Жеребьевка второго и третьего раундов Лиги чемпионов прошла в среду в Люксембурге.

Первый матч за выход в групповую стадию турнира «Локомотив» проведет 8 ноября на паркете победителя встречи между «Младостью» и «Любляной», ответный — 12 ноября в Новосибирске.

Еще две российские команды — казанский «Зенит» (действующий победитель Лиги чемпионов и чемпион России) и московское «Динамо» (серебряный призер чемпионата России) — начнут свое выступление с 4-го раунда.
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