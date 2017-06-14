ВК «Локомотив» сыграет с победителем пары «Младость» — «Любляна» в 3-м раунде ЛЧ
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Бронзовый призер чемпионата России по волейболу сезона-2016/17 новосибирский «Локомотив» сыграет с победителем противостояния команды «Младость» (Босния и Герцеговина) и «Любляна» (Словения) в третьем раунде мужской Лиги чемпионов.
Жеребьевка второго и третьего раундов Лиги чемпионов прошла в среду в Люксембурге.
Первый матч за выход в групповую стадию турнира «Локомотив» проведет 8 ноября на паркете победителя встречи между «Младостью» и «Любляной», ответный — 12 ноября в Новосибирске.
Еще две российские команды — казанский «Зенит» (действующий победитель Лиги чемпионов и чемпион России) и московское «Динамо» (серебряный призер чемпионата России) — начнут свое выступление с 4-го раунда.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter