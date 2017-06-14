Жеребьевка второго и третьего раундов Лиги чемпионов прошла в среду в Люксембурге.

Первый матч за выход в групповую стадию турнира «Локомотив» проведет 8 ноября на паркете победителя встречи между «Младостью» и «Любляной», ответный — 12 ноября в Новосибирске.

Еще две российские команды — казанский «Зенит» (действующий победитель Лиги чемпионов и чемпион России) и московское «Динамо» (серебряный призер чемпионата России) — начнут свое выступление с 4-го раунда.