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Ранее Кастронов заявил агентству «Р-Спорт», что Гранкин по обоюдному согласию покинул московское «Динамо», в составе которого он становился чемпионом России в 2008 году. Позже источник, близкий к «Белогорью», сообщил «Р-Спорт» о переходе 32-летнего связующего.

«Исторический момент! Олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин только что подписал контракт с клубом “Белогорье” Белгород сроком на один сезон! Это важный шаг в карьере Сергея и клуба Белгород. От всей души желаем Сергею и “Белогорью” успехов в новом сезоне», — написал Касторнов в своем аккаунте в Instagram.

«Белогорье» по итогам прошлого сезона стало четвертым в чемпионате России и выступит в Кубке ЕКВ.