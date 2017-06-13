Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30062888/
13 июня 2017, 20:15 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Олимпийский чемпион-2012 Гранкин подписал контракт с «Белогорьем» — агент

Чемпион Олимпийских игр-2012 по волейболу в составе сборной России Сергей Гранкин подписал контракт с белгородским клубом «Белогорье», сообщил агент игрока Владимир Касторнов.

Чемпион Олимпийских игр-2012 по волейболу в составе сборной России Сергей <span class=error>Гранкин</span> подписал контракт с белгородским клубом <span class=error>Белогорье</span> сообщил агент игрока Владимир <span class=error>Касторнов</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Кастронов заявил агентству «Р-Спорт», что Гранкин по обоюдному согласию покинул московское «Динамо», в составе которого он становился чемпионом России в 2008 году. Позже источник, близкий к «Белогорью», сообщил «Р-Спорт» о переходе 32-летнего связующего.

«Исторический момент! Олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин только что подписал контракт с клубом “Белогорье” Белгород сроком на один сезон! Это важный шаг в карьере Сергея и клуба Белгород. От всей души желаем Сергею и “Белогорью” успехов в новом сезоне», — написал Касторнов в своем аккаунте в Instagram.

«Белогорье» по итогам прошлого сезона стало четвертым в чемпионате России и выступит в Кубке ЕКВ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать