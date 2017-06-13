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13 июня 2017, 14:41 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с петербургским волейбольным клубом «Зенит»

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

В прошедшем сезоне Волков выступал за московское Динамо Увеличить
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«Да, это так. “Зенит” подал заявку на участие в чемпионате», — сказал Волков.

В прошедшем сезоне Волков выступал за московское «Динамо». Ранее 32-летний спортсмен сообщил ТАСС, что пропустит предстоящий сезон (за национальную сборную) и займется восстановлением.

«Зенит» был создан в преддверии сезона-2017/18. Главным тренером клуба стал Александр Климкин.
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