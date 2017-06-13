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13 июня 2017, 14:28 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Призёр Олимпийских игр Лоу решила взять паузу в карьере

Главный тренер женской сборной США Карч Кирай сообщил, что бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Карста Лоу приняла решение на время приостановить карьеру.

В сезоне-2017/18 она не будет выступать ни за один из клубов и займётся учёбой.

«Мы знаем, что Карста Лоу на время прекращает выступления. Она будет учиться в школе архитектуры», — приводит слова Кирая World of Volley.

24-летняя волейболистка в составе сборной США в 2015 году выиграла Гран-при, а в 2016-м стала серебряным призёром этих соревнований.
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