Агент: Волейболист Гранкин покинул московское «Динамо» по обоюдному согласию сторон
КАЗАНЬ, 13 июн —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболист сборной России Сергей Гранкин по обоюдному согласию сторон покинул московское «Динамо» после 10 сезонов выступлений в команде, заявил агентству «Р-Спорт» агент игрока Владимир Касторнов.
Гранкин выступал за «Динамо» с 2006 года, в составе этой команды он стал чемпионом России в сезоне-2007/08. Гранкин является олимпийским чемпионом 2012 года.
«Сергей покидает “Динамо” по обоюдному согласию сторон. Никаких обид стороны друг на друга не держат. Предложения от других клубов у Гранкина есть. В ближайшее время мы назовем, где он проведет следующий сезон», — заявил Касторнов по телефону.
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