Агент: Волейболист Гранкин покинул московское «Динамо» по обоюдному согласию сторон

Гранкин выступал за «Динамо» с 2006 года, в составе этой команды он стал чемпионом России в сезоне-2007/08. Гранкин является олимпийским чемпионом 2012 года.

«Сергей покидает “Динамо” по обоюдному согласию сторон. Никаких обид стороны друг на друга не держат. Предложения от других клубов у Гранкина есть. В ближайшее время мы назовем, где он проведет следующий сезон», — заявил Касторнов по телефону.