Сборные Катара и Венесуэлы установили рекорд продолжительности сета для сборных
Мужские сборные Катара и Венесуэлы в матче третьего дивизиона Мировой лиги установили рекорд продолжительности сета.
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Третья партия матча, состоявшегося в Таллине (Эстония), завершилась победой катарских волейболистов со счётом 45:43. Это рекорд для национальных сборных, сообщает World of Volley. Сет длился почти 50 минут.
Если же принимать в расчёт и матчи клубов, то данный результат — четвёртый по продолжительности. На первом месте сет из матча чемпионата Южной Кореи между «Эйр Джамбос» и «Раш энд Кэш» — 56:54.
Сборная Катара одержала победу со счётом 3:1 (27:29, 25:16, 45:43, 25:13).
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