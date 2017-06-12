«Зенит» может сыграть с «Ярославичем» в первом туре Суперлиги-2017/18
Стало известно предварительное расписание матчей первого тура мужской Суперлиги сезона-2017/18, который стартует 10 сентября, сообщает «Спорт Бизнес Onine».
Действующий чемпион страны в первом матче примет «Ярославич», пробившийся в Суперлигу из Высшей лиги «А». При этом подчёркивается, что окончательный календарь пока не утверждён, так как новый клуб из
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Первый тур
«Кузбасс» (Кемерово) — «Урал» (Уфа).
«Газпром-Югра» (Сургут) — «НОВА» (Новокуйбышевск).
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск).
«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар).
«Зенит-Казань» — «Ярославич» (Ярославль).
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