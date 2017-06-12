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12 июня 2017, 10:23 | Игровые: Волейбол | PROСПОРТ - Казахстан

Сборная Казахстана по волейболу завершила участие в Мировой лиге

В финал третьей группы турнира вышли команды Германии, Испании и Эстонии.

В финал третьей группы турнира вышли команды Германии Испании и Эстонии. Увеличить
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11 июня завершились предварительные этапы Мировой лиги по волейболу среди мужских команд в третьей группе. Сборная Казахстана на втором этапе турнира проводила свои матчи в Тунисе.

В заключительной игре казахстанские волейболисты со счетом 1:3 (23:25, 25:17, 21:25, 21:25) проиграли сборной Китайкого Тайпея.

Наибольшее количество очков сборной Казахстана в матче против Китайского Тайпея принесли Максим Мищенко (17 очков), Виталий Вориводин (15 очков) и Александр Стольников (14 очков).

На втором этапе сборная Казахстана одержала одну победу над Тунисом, и потерпела два поражения — от Черногории и Китайского Тайпея. В общей таблице третьей группы Казахстан с тремя очками занял 11-е место, опередив команду Греции. Отметим, что поражение Туниса от Казахстана, не позволило африканской сборной выйти в «Финал четырех».

В «Финал четырех» третьей группы Мировой лиги вышли сборные Германии (15 очков), Испании (14 очков) и Эстонии (13 очков). Четвертой командой на правах хозяев финала будет команда Мексики.

Мировая Лига по волейболу. 3-я группа, мужчины. 11 июня.

Группа E3. Тунис.

Казахстан — Китайский Тайпей — 1:3 (23:25, 25:17, 21:25, 21:25).

Тунис — Черногория — 3:2 (25:20, 25:17, 23:25, 23:25, 15:7).

Источник: volley.kz.

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