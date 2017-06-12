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12 июня 2017, 9:38 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная Бразилии выиграла турнир в Монтрё

В Монтрё (Швейцария) завершился ежегодный международный турнир Montreux Volley Masters.

В <span class=error>Монтрё</span> (Швейцария) завершился ежегодный международный турнир Montreux Volley Masters. Увеличить
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В матче за третье место олимпийские чемпионки китаянки обыграли команду Аргентины со счётом 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:19).

В финале сборная Бразилии в трёх партиях победила команду Германии — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20). Сборная России участия в этих соревнованиях не принимала.

Турнир Montreux Volley Masters. Женщины. Монтрё, Швейцария
Матч за третье место
Китай — Аргентина — 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:19).

Финал
Бразилия — Германия — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20).
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