Женская сборная Бразилии выиграла турнир в Монтрё
В Монтрё (Швейцария) завершился ежегодный международный турнир Montreux Volley Masters.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче за третье место олимпийские чемпионки китаянки обыграли команду Аргентины со счётом 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:19).
В финале сборная Бразилии в трёх партиях победила команду Германии — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20). Сборная России участия в этих соревнованиях не принимала.
Турнир Montreux Volley Masters. Женщины. Монтрё, Швейцария
Матч за третье место
Китай — Аргентина — 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:19).
Финал
Бразилия — Германия — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter