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12 июня 2017, 0:49 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» Лешуков/Лихолетов и Бирлова/Уколова выиграли 2-й этап ЧР в Москве

Победителями второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который прошел в Москве, стали пары Илья Лешуков /Александр Лихолетов (ВК «Подмосковье») и Екатерина Бирлова (Хомякова) / Евгения Уколова («Динамо», Москва).

Победителями второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу который прошел в Москве стали пары Илья <span class=error>Лешуков</span> /Александр <span class=error>Лихолетов</span> (ВК Подмосковье) и Екатерина <span class=error>Бирлова</span> (<span class=error>Хомякова</span>) / Евгения <span class=error>Уколова</span> (Динамо Москва). Увеличить
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Лешуков и Лихолетов в финале в двух партиях обыграли одноклубников Руслана Быканова и Ярослава Кошкарева со счётом 21:19, 21:18. Ранее Лешуков и Лихолетов выиграли первый этап чемпионата России, который проходил в «Волей Граде» под Анапой.

Бирлова и Уколова в «Волей Граде» взяли серебро, а в Москве в финале в трех партиях обыграли подмосковную пару Анастасия Барсук (Васина) / Мария Прокопьева со счётом 17:21, 21:11, 15:12.
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