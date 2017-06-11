Волейболисты сборной Франции победили американцев в матче Мировой лиги

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Встреча, прошедшая в воскресенье в По (Франция), завершилась со счетом 3−1 (25:20, 18:25, 25:22, 25:21) в пользу французов.

Французы на этапе в По одержали три победы, американцы победили дважды, сборная России дважды проиграла, все три своих матча проиграла команда Италии. После 6 матчей в группе 1 лидируют французы с 18 очками. Сборная России идет 9-й (6).