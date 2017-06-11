Команда Шляпникова на краю пропасти

РОССИЯ — ИТАЛИЯ — 3:2 (31:33, 25:23, 21:25, 25:23, 15:10).

Говорят, за одного битого двух небитых дают. Наша мужская сборная сейчас как раз переживает переход из одной стадии в другую. Увы, самый болезненный. Молодую команду постоянно бьют. То французы, то болгары, то американцы и даже ослабленные итальянцы покусали сильно. И на этом список обидчиков едва ли закончится. Российские волейбольные курсанты проходят курс молодого бойца в самых престижных войсках — первом дивизионе Мировой лиги — и жалеть их там никто не собирается. Так что нужно быть готовым к новым шишкам.

Что их будет немало, стало понятно еще весной. Когда новый главный тренер Сергей Шляпников объявил, что летом команду ждет тотальное обновление и омоложение. Оно и напрашивалось. Большинство сборных заходят на пит-стоп именно в постолимпийский сезон, а уже потом, на свежей резине и с полным баком мчат к следующим Играм.

При этом казалось, что у России смена поколений будет не столь ощутимой в плане результата. Наши парни выиграли три последних молодежных чемпионата мира (до 21 года) и чемпионат мира-2015 по старшей молодежи (до 23 лет). Вот он, золотой резерв! Ставь их в основную сборную — и будет результат. Поставили. Ан нет. Оказалось, не все так просто в этом взрослом спорте.

КАДРОВЫЕ ПОТЕРИ И ОТСУТСТВИЕ КУРАЖА

Планируя состав на Мировую лигу весной, Сергей Шляпников едва ли предполагал, что проблемы со здоровьем возникнут у такого количества игроков. Травмы Виктора Полетаева и Сергея Савина сильно ослабили атакующую мощь российской сборной. В диагонали, например, остался один Максим Жигалов. И если в Эстонии на отборе к чемпионату мира-2018 он был хорош (но там был и Максим Михайлов), в Казани играл с переменным успехом, то в По леворукий бомбардир едва ли кого-то убедил.

На этом потери не закончились. По здоровью французский этап пришлось пропустить Егору Клюке и Александру Кимерову. Есть явные проблемы у пасующего Дмитрия Ковалева, выходящего строго эпизодически. Все это заметно сказывалось. Если нынешний состав Франции без вопросов сыграннее и на данный момент боеспособнее, то вот американцы и итальянцы переживают примерно те же сложности, что и россияне. Ничего выдающегося в этой Мировой лиге эти команды не показывают. Доходило до того, что Шляпников во время тайм-аута говорил: «Мы ошибаемся даже больше, чем они. Дайте им просто возможности ошибаться. Все».

Во многом за счет невынужденных ошибок соперника россиянам и удалось выиграть у Италии. В матче с нашей командой они допустили их… 45. Это чудовищно много. Например, у нашей сборной, тоже игравшей «грязно», насчиталось только 28.

А вот в атаке итальянцы нас уверенно превзошли — 70:54. Как и Франция (54:41) с США (48:26). В нападении наша сборная отнюдь не устрашает, хотя во многом это вытекает из неубедительного приема. Опасения тренерского штаба по поводу позиции либеро были небезосновательные. Роман Мартынюк и Артем Зеленков образцами надежности себя пока зарекомендовали. Вместе с тем у нас определенно есть проблемы на связке.

Неидеальную игру можно компенсировать опытом и эмоциями, однако первого у нынешней сборной нет, а второе запрятано где-то глубоко. Наша команда временами расклеивалась на глазах и в действиях практически не наблюдалось спортивной злости. И вот это по-настоящему странно. Молодые игроки наоборот должны лететь на кураже, заводиться от одного только нахождения на площадке в форме сборной. Вместо этого мы в куда большей степени видели какую-то зажатость. Особенно заметно это было в те моменты, когда россияне раз за разом прощали соперникам переходящие мячи. Вместо того, чтобы вбивать их в пол с «мясом», со стороны нашей команды следовали осторожные, чуть ли не нежные перебросы. Тем самым терялись очки и уверенность в себе. Пытался завести и себя, и команду разве что Дмитрий Волков.

НЕ ВЫЛЕТЕТЬ ВО ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

Нынешняя Мировая лига — это еще и смотр молодых волейболистов. Шляпников проверяет, кто и на что способен в боевых условиях. И после трех матчей в По у него едва ли есть ответ на вопрос, кого из нынешнего состава нужно привлечь к предстоящему чемпионату Европы в Польше. Илья Власов, Ильяс Куркаев и, наверное, заводной Волков. По остальным главному тренеру предстоит много думать. Ведь на Евро будет уже не до экспериментов.

При этом внезапно вырисовывается еще одна проблема. Борьба за выживание в Мировой лиге. По итогам двух третей розыгрыша наша команда на краю пропасти. Вместе с Аргентиной и Италией. Благо, прямых конкурентов за право остаться в первом дивизионе россияне переиграли. Тем не менее, последнее, 12-е место, увы, не так далеко. Напомним, что худшая команда по итогам девяти матчей выпадет во второй дивизион….

А ведь следующий уик-энд будет для России тяжелым испытанием. В Катовице нам предстоит сыграть с Польшей, США и Ираном. Понятно, что с хозяевами будет априори непросто, американцы уже показали себя в матче против нас, а Иран в нынешнем розыгрыше в четырех партиях обыгрывал все ту же Польшу. При этом нельзя исключать вариантов с тактическими играми. Например, аргентинцы в следующем туре играют дома и почему бы Бразилии, которая обеспечила себе участие в финале Мировой Лиги, не сделать соседям подарок в виде второго состава? Заодно попробовав отправить Россию дивизионом ниже.

Так что в Катовице россиянам придется зубами выгрызать очки. В следующей Мировой лиге, которая станет генеральной репетицией чемпионата мира-2018, должны сыграть все наши сильнейшие игроки. И Китай, Чехия и Португалия, при всем к ним уважении, не те соперники, с которыми хотелось бы встречаться при подготовке к столь важному турниру. Шляпников это прекрасно понимает и приложит все усилия, чтобы его команда показала на площадке в Польше все лучшее, что в ней сейчас есть.

Мировая лига

Второй тур, По (Франция)

Франция — Россия — 3:1 (25:12, 22:25, 25:21, 25:18)

США — Россия — 3:0 (25:20, 25:22, 25:22)

Россия — Италия — 3:2 (31:33, 25:23, 21:25, 25:23, 15:10).