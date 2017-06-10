Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30040856/
10 июня 2017, 23:52 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная Франции по волейболу одержала пятую победу подряд в Мировой лиге

Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу подряд в ходе домашнего уик-энда розыгрыша Мировой лиги — 2017.

В матче второго тура в группе F1 французы в четырех партиях взяли верх над итальянскими волейболистами, которые потерпели второе поражение подряд.

Сборная Франции, выиграв все пять проведенных матчей, единолично лидирует в общей таблице первой группы Мировой лиги. Италия с одной победой в активе занимает 11-е место.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа F1. Второй тур. Франция.

Франция — Италия — 3:1 (21:25, 25:21, 25:21, 26:24).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото