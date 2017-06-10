Сборная Франции по волейболу одержала пятую победу подряд в Мировой лиге
Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу подряд в ходе домашнего
уик-энда розыгрыша Мировой лиги — 2017.
В матче второго тура в группе F1 французы в четырех партиях взяли верх над итальянскими волейболистами, которые потерпели второе поражение подряд.
Сборная Франции, выиграв все пять проведенных матчей, единолично лидирует в общей таблице первой группы Мировой лиги. Италия с одной победой в активе занимает 11-е место.
Волейбол. Мировая лига. Второй игровой
Франция — Италия — 3:1 (21:25, 25:21, 25:21, 26:24).
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