Канада обыграла Болгарию и вышла на пятое место в Мировой лиге по волейболу

В матче второго тура в группе Е1, матчи которой проходят в Болгарии, канадцы в четырех партиях взяли верх над хозяевами площадки. Болгарские волейболисты потерпели первое поражение на домашнем этапе.

Канадцы с тремя победами в пяти матчах поднялись на пятое место в общей таблице первой группы Мировой лиги. Команда Болгарии с двумя победами в активе — восьмая.

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Канада — Болгария — 3:1 (27:25, 30:28, 21:25, 25:23).