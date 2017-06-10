Канада обыграла Болгарию и вышла на пятое место в Мировой лиге по волейболу
Мужская сборная Канады по волейболу одержала первую победу во второй игровой
уик-энд розыгрыша Мировой лиги — 2017.
В матче второго тура в группе Е1, матчи которой проходят в Болгарии, канадцы в четырех партиях взяли верх над хозяевами площадки. Болгарские волейболисты потерпели первое поражение на домашнем этапе.
Канадцы с тремя победами в пяти матчах поднялись на пятое место в общей таблице первой группы Мировой лиги. Команда Болгарии с двумя победами в активе — восьмая.
Волейбол. Мировая лига. Второй игровой
Канада — Болгария — 3:1 (27:25, 30:28, 21:25, 25:23).
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