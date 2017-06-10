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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30040813/
10 июня 2017, 23:37 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Канада обыграла Болгарию и вышла на пятое место в Мировой лиге по волейболу

Мужская сборная Канады по волейболу одержала первую победу во второй игровой уик-энд розыгрыша Мировой лиги — 2017.

В матче второго тура в группе Е1, матчи которой проходят в Болгарии, канадцы в четырех партиях взяли верх над хозяевами площадки. Болгарские волейболисты потерпели первое поражение на домашнем этапе.

Канадцы с тремя победами в пяти матчах поднялись на пятое место в общей таблице первой группы Мировой лиги. Команда Болгарии с двумя победами в активе — восьмая.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа Е1. Второй тур. Болгария.

Канада — Болгария — 3:1 (27:25, 30:28, 21:25, 25:23).
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