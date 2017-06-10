Сербия обыграла Иран в Мировой лиге и вышла на третье место

В матче второго тура в группе D1, матчи которой проходят в Иране, сербы в четырех партиях взяли верх над хозяевами площадки. Иран потерпел первое поражение на домашнем этапе.

Сербы с четырьмя победами в пяти проведенных матчах поднялись на третье место в общей таблице первой группы Мировой лиги. Команда Ирана с двумя победами в активе — восьмая.

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Иран — Сербия — 1:3 (20:25, 23:25, 25:16, 16:25).