Сербия обыграла Иран в Мировой лиге и вышла на третье место
Мужская сборная Сербии по волейболу одержала вторую победу подряд во второй игровой
уик-энд розыгрыша Мировой лиги — 2017.
В матче второго тура в группе D1, матчи которой проходят в Иране, сербы в четырех партиях взяли верх над хозяевами площадки. Иран потерпел первое поражение на домашнем этапе.
Сербы с четырьмя победами в пяти проведенных матчах поднялись на третье место в общей таблице первой группы Мировой лиги. Команда Ирана с двумя победами в активе — восьмая.
Волейбол. Мировая лига. Второй игровой
Иран — Сербия — 1:3 (20:25, 23:25, 25:16, 16:25).
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