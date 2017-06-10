Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30040568/
10 июня 2017, 22:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сербия обыграла Иран в Мировой лиге и вышла на третье место

Мужская сборная Сербии по волейболу одержала вторую победу подряд во второй игровой уик-энд розыгрыша Мировой лиги — 2017.

В матче второго тура в группе D1, матчи которой проходят в Иране, сербы в четырех партиях взяли верх над хозяевами площадки. Иран потерпел первое поражение на домашнем этапе.

Сербы с четырьмя победами в пяти проведенных матчах поднялись на третье место в общей таблице первой группы Мировой лиги. Команда Ирана с двумя победами в активе — восьмая.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа D1. Второй тур. Иран.

Иран — Сербия — 1:3 (20:25, 23:25, 25:16, 16:25).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото