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10 июня 2017, 21:47 | Игровые: Волейбол | УНИАН

Украинские волейболисты проиграли матч Евролиги сборной Дании

В Ивано-Франковске завершился матч 2-го тура волейбольной Евролиги, в котором сборная Украины проиграла команде Дании, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Игра завершилась со счетом 0:3. Увеличить
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Игра завершилась со счетом 0:3.

Матч продолжался почти полтора часа — 1 час 29 минут.

Украинцы оказали достойное сопротивление сопернику во всех трех партиях, но в концовках соперник был чуть удачливее. Датчане выиграли два сета с одинаковым счетом 25:22, а третий — 25:23.

Любопытно, что самым результативным игроком встречи стал игрок сборной Украины Василий Тупчий — 21 очко (9 брей-поинтов). У датчанина Расмуса Нильсена — 17 (5).

Таким образом, сборная Украины проиграла 1 матч при 1 победе (над сборной Израиля, 3:0).

Ранее сегодня, сборная Венгрии обыграла команду Израиля со счетом 3:1.

В воскресенье, 11 июня, сборные Украины и Венгрии разыграют 2−3 места на турнире в Ивано-Франковске, в то время как датчане досрочно заняли 1-е место, а команда Израиля — 4-е.
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