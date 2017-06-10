Украинские волейболисты проиграли матч Евролиги сборной Дании
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Ивано-Франковске завершился матч 2-го тура волейбольной Евролиги, в котором сборная Украины проиграла команде Дании, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
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Игра завершилась со счетом 0:3.
Матч продолжался почти полтора часа — 1 час 29 минут.
Украинцы оказали достойное сопротивление сопернику во всех трех партиях, но в концовках соперник был чуть удачливее. Датчане выиграли два сета с одинаковым счетом 25:22, а третий — 25:23.
Любопытно, что самым результативным игроком встречи стал игрок сборной Украины Василий Тупчий — 21 очко (9 брей-поинтов). У датчанина Расмуса Нильсена — 17 (5).
Таким образом, сборная Украины проиграла 1 матч при 1 победе (над сборной Израиля, 3:0).
Ранее сегодня, сборная Венгрии обыграла команду Израиля со счетом 3:1.
В воскресенье, 11 июня, сборные Украины и Венгрии разыграют 2−3 места на турнире в
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