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10 июня 2017, 20:22 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная России по волейболу в трёх партиях проиграла США в Мировой лиге

Мужская сборная России по волейболу потерпела второе поражение подряд в ходе второго игрового уик-энда Мировой лиги — 2017.

Мужская сборная России по волейболу потерпела второе поражение подряд в ходе второго игрового <nobr>уик-энда</nobr> Мировой лиги — 2017. Увеличить
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Во встрече второго тура в группе F1, матчи которой проходят во Франции, подопечные Сергея Шляпникова в трёх партиях проиграли команде США. По 10 очков в составе сборной России набрали Дмитрий Волков и Максим Жигалов. 8 очков принёс команде Егор Феоктистов.

Это четвёртое поражение россиян в пяти проведённых матчах турнира. Американцы во Франции одержали вторую победу со счётом 3:0. В первый игровой уик-энд команда США проиграла все матчи.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа F1. Второй тур. Франция.

США — Россия — 3:0 (25:20, 25:22, 25:21, 25:22).
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