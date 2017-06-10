Сборная России по волейболу в трёх партиях проиграла США в Мировой лиге

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Во встрече второго тура в группе F1, матчи которой проходят во Франции, подопечные Сергея Шляпникова в трёх партиях проиграли команде США. По 10 очков в составе сборной России набрали Дмитрий Волков и Максим Жигалов. 8 очков принёс команде Егор Феоктистов.

Это четвёртое поражение россиян в пяти проведённых матчах турнира. Американцы во Франции одержали вторую победу со счётом 3:0. В первый игровой уик-энд команда США проиграла все матчи.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа F1. Второй тур. Франция.

США — Россия — 3:0 (25:20, 25:22, 25:21, 25:22).