Сборная России по волейболу в трёх партиях проиграла США в Мировой лиге
Мужская сборная России по волейболу потерпела второе поражение подряд в ходе второго игрового
уик-энда Мировой лиги — 2017.
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Во встрече второго тура в группе F1, матчи которой проходят во Франции, подопечные Сергея Шляпникова в трёх партиях проиграли команде США. По 10 очков в составе сборной России набрали Дмитрий Волков и Максим Жигалов. 8 очков принёс команде Егор Феоктистов.
Это четвёртое поражение россиян в пяти проведённых матчах турнира. Американцы во Франции одержали вторую победу со счётом 3:0. В первый игровой
Волейбол. Мировая лига. Второй игровой
США — Россия — 3:0 (25:20, 25:22, 25:21, 25:22).
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