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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30039870/
10 июня 2017, 19:43 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная Бельгии по волейболу на тай-брейке одолела Аргентину в Мировой лиге

Мужская сборная Бельгии по волейболу одержала первую победу во второй уик-энд розыгрыша Мировой лиги — 2017, обыграв на тай-брейке команду Аргентины со счётом 3:2 (23:25, 25:20, 25:23, 24:26, 15:6).

Бельгийцы с тремя победами в пяти проведённых матчах на данный момент вышли на третье место в сводной таблице первой группы Мировой лиги.

Для аргентинцев это второе поражение в Иране и четвёртое в пяти проведенных матчах.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа D1. Второй тур. Иран.

Бельгия — Аргентина — 3:2 (23:25, 25:20, 25:23, 24:26, 15:6).
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