Сборная Бельгии по волейболу на тай-брейке одолела Аргентину в Мировой лиге

Бельгийцы с тремя победами в пяти проведённых матчах на данный момент вышли на третье место в сводной таблице первой группы Мировой лиги.

Для аргентинцев это второе поражение в Иране и четвёртое в пяти проведенных матчах.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа D1. Второй тур. Иран.

Бельгия — Аргентина — 3:2 (23:25, 25:20, 25:23, 24:26, 15:6).