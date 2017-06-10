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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30039739/
10 июня 2017, 19:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Польши в Мировой лиге

Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала вторую подряд победу во второй игровой уик-энд розыгрыша Мировой лиги — 2017, в четырех сетах обыграв команду Польши со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:19).

Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала вторую подряд победу во второй игровой <nobr>уик-энд</nobr> розыгрыша Мировой лиги — 2017 в четырех сетах обыграв команду Польши со счётом 3:1 (25:21 25:20 17:25 25:19). Увеличить
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После пяти проведенных матчей соревнований в активе бразильских волейболистов четыре победы. Поляки потерпели второе поражение подряд в Болгарии, третье за два уик-энда.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа Е1. Второй тур. Болгария.

Бразилия — Польша — 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:19).
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