Сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Польши в Мировой лиге
Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала вторую подряд победу во второй игровой
уик-энд розыгрыша Мировой лиги — 2017, в четырех сетах обыграв команду Польши со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:19).
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После пяти проведенных матчей соревнований в активе бразильских волейболистов четыре победы. Поляки потерпели второе поражение подряд в Болгарии, третье за два
Волейбол. Мировая лига. Второй игровой
Бразилия — Польша — 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:19).
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