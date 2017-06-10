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10 июня 2017, 18:22 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки уступили команде Финляндии в Евролиге

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки уступили команде Финляндии в группе А розыгрыша Евролиги со счетом 0:3 (20:25, 15:25, 15:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>10 июня Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусские волейболистки уступили команде Финляндии в группе А розыгрыша <span class=error>Евролиги</span> со счетом 0:3 (20:25 15:25 15:25) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Соперники команды Александра Климовича уже со стартовых розыгрышей мяча матча в Тиране захватили инициативу. Финские игроки удачно действовали на подаче, значительно затруднив прием белорускам. В итоге понадобилось всего три партии для определения победителя. Самыми результативными игроками прошедшей встречи стали диагональная сборной Финляндии Пия Корхонен (17 очков), у белорусок наибольшее количество баллов в атаке набрала Кристина Кицка (Михайленко) — 12.

Сегодня в Тиране состоится еще один матч группы А. Сборная Албании встретится с Австрией. Первый тур для белорусских волейболисток завершится матчем с Албанией 11 июня.

Турнирное положение: 1. Финляндия — 2 победы (6 очков/2 матча). 2. Беларусь — 1 (3/1). 3. Албания — 0 (0/1). 4. Австрия — 0 (0/1).

Второй тур в группе А с 16 по 18 июня примет в Минске «Чижовка-Арена». Белорусская женская сборная в третий раз участвует в Евролиге. В 2011 и 2016 годах команда занимала 7-е место.

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