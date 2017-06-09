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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30035396/
9 июня 2017, 23:41 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболисты проиграли сборной Франции в матче Мировой лиги

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу уступила команде Франции в первом матче второго тура Мировой лиги. Встреча проходила во Франции.

Команда России занимает девятое место в таблице высшего дивизиона турнира. Увеличить
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Матч завершился со счетом 3−1 в пользу французской команды. Следующий матч россияне проведут 10 июня против команды США. В первом туре российская команда одержала одну победу в трех матчах. В турнирной таблице высшего дивизиона сборная России занимает девятое место, французы идут первыми.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.

Финальный турнир пройдет 4—8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований.
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