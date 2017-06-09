Женская сборная Беларуси по волейболу с победы стартовала в Евролиге
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу с победы стартовала в розыгрыше Евролиги, обыграв в Тиране в группе А команду Австрии 3:0 (25:12, 25:13, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Подопечным Александра Климовича и Анджело Верчези понадобилось чуть более часа, чтобы добиться победы. Белоруски уверенно действовали в центральной зоне, где заметно превосходили австриек. Во втором туре сборная Беларуси встретится с Финляндией (начало в 16.00). Завершится первый тур Евролиги 11 июня встречей с Албанией.
Второй тур в группе А пройдет
Женская сборная Беларуси третий раз принимает участие в Евролиге, в 2011 и 2016 годах команда занимала седьмые места.
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