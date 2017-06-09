Сборная США по волейболу обыграла итальянцев в матче группового этапа Мировой лиги
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Сборная США по волейболу обыграла команду Италии в матче группового этапа Мировой лиги.
Встреча группы F1, прошедшая в пятницу во французском По, завершилась победой американцев со счетом 3−0 (25:22, 25:23, 25:23).
Сборная США в следующем матче 10 июня сыграет с командой России. Итальянцы в этот же день встретятся с французами.
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