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9 июня 2017, 20:40 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Сборная США по волейболу обыграла итальянцев в матче группового этапа Мировой лиги

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Сборная США по волейболу обыграла команду Италии в матче группового этапа Мировой лиги.

Встреча группы F1, прошедшая в пятницу во французском По, завершилась победой американцев со счетом 3−0 (25:22, 25:23, 25:23).

Сборная США в следующем матче 10 июня сыграет с командой России. Итальянцы в этот же день встретятся с французами.
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