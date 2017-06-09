Сборная США по волейболу обыграла итальянцев в матче группового этапа Мировой лиги

Встреча группы F1, прошедшая в пятницу во французском По, завершилась победой американцев со счетом 3−0 (25:22, 25:23, 25:23).

Сборная США в следующем матче 10 июня сыграет с командой России. Итальянцы в этот же день встретятся с французами.