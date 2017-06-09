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9 июня 2017, 20:28 | Игровые: Волейбол | Советский спорт

Стал известен состав сборной России на ближайшие Мировой лиги

Стал известен состав сборной России на ближайшие три матча Мировой лиги, которые пройдут во французском городе По.

Стал известен состав сборной России на ближайшие три матча Мировой лиги которые пройдут во французском городе По. Увеличить
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Заявка сборной России:

Связующие: Сергей Антипкин («Динамо» М), Дмитрий Ковалев («Урал»).
Диагональный: Максим Жигалов («Белогорье»).
Блокирующие: Илья Власов, Вадим Лихошерстов (оба — «Факел»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Дмитрий Щербинин («Динамо» М).
Доигровщики: Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Денис Бирюков («Динамо» М), Егор Феоктистов («Урал»).
Либеро: Роман Мартынюк («Белогорье»), Артём Зеленков («Динамо-ЛО»).

Напомним, что во время первого игрового уикенда в Казани сборная России обыграла сборную Аргентину (3:0) и уступила командам Франции (1:3) и Болгарии (2:3).

В городе По команда Сергея Шляпникова сыграет 9 июня со сборной Францией (9 июня), 10 числа сразится с командой США, 11 июня встретится с итальянцами.
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