Волейболист сборной России Роман Мартынюк перешел в «Локомотив»
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Либеро сборной России Роман Мартынюк пополнил состав новосибирского «Локомотива», сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.
Сроки контракта на сообщаются. Мартынюк перешел в «Локомотив» из «Белогорья», в составе которого в 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата России. Ранее выступал за пермский «Уралсвязьинформ», «Газпром-Югру» из Сургута, одинцовскую «Искру» и «Факел» из Нового Уренгоя.
В составе молодежной сборной России становился чемпионом Европы-2006 и серебряным призером чемпионата мира-2007. В 2005 году в составе юниорской сборной России становился чемпионом мира.
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