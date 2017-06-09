Волейболист сборной России Роман Мартынюк перешел в «Локомотив»

Сроки контракта на сообщаются. Мартынюк перешел в «Локомотив» из «Белогорья», в составе которого в 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата России. Ранее выступал за пермский «Уралсвязьинформ», «Газпром-Югру» из Сургута, одинцовскую «Искру» и «Факел» из Нового Уренгоя.

В составе молодежной сборной России становился чемпионом Европы-2006 и серебряным призером чемпионата мира-2007. В 2005 году в составе юниорской сборной России становился чемпионом мира.