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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30012098/
8 июня 2017, 1:54 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная Германии вырвала победу у Бразилии на турнире в Монтрё

В Монтрё (Швейцария) продолжается традиционный международный турнир Montreux Volley Masters.

В группе В состоялся матч между сборными Германии и Бразилии. В упорной борьбе победу одержали немки — 3:2 (25:17, 20:25, 25:22, 23:25, 15:13). Самой результативной в составе победительниц стала Луиза Липпманн, набравшая 21 очко.

Ранее в этой же группе сборная Польши со счётом 3:1 (25:17, 22:25, 25:23, 27:25) обыграла Таиланд.

В первом туре Бразилия со счётом 3:1 победила команду Польши. Для Германии встреча с бразильянками была первой на турнире.

Турнир Montreux Volley Masters завершится 11 июня.
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