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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30010935/
7 июня 2017, 21:29 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Гончарова в третий раз кряду признана лучшей волейболисткой женской Суперлиги

Нападающая московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова в третий раз кряду признана лучшей волейболисткой женского чемпионата России, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Нападающая московского Динамо и сборной России Наталия <span class=error>Гончарова</span> в третий раз кряду признана лучшей волейболисткой женского чемпионата России сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Увеличить
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Обладательница приза имени двукратной олимпийской чемпионки в составе сборной СССР Людмилы Булдаковой определяется по итогам опроса главных тренеров команд женской Суперлиги, каждый из которых назвал тройку лучших, на его взгляд, игроков минувшего сезона.

Награда вручается с сезона-2006/07. Ранее трижды лучшей признавалась только Екатерина Гамова.
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