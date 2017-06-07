Гончарова в третий раз кряду признана лучшей волейболисткой женской Суперлиги
Нападающая московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова в третий раз кряду признана лучшей волейболисткой женского чемпионата России, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
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Обладательница приза имени двукратной олимпийской чемпионки в составе сборной СССР Людмилы Булдаковой определяется по итогам опроса главных тренеров команд женской Суперлиги, каждый из которых назвал тройку лучших, на его взгляд, игроков минувшего сезона.
Награда вручается с сезона-2006/07. Ранее трижды лучшей признавалась только Екатерина Гамова.
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