СМИ: Питерский «Зенит» выступит в ЧР вместо краснодарского «Динамо»

Напомним, что краснодарское «Динамо» в прошлом сезоне испытывало проблемы с финансированием, из-за чего клуб бойкотировал один матч. Бело-голубые заняли в минувшем сезоне 13-е место. Продолжит ли клуб выступать в низших лигах или прекратит существование, пока неизвестно.



8 июня будет рассмотрен проект календаря волейбольного сезона, а также принято решение об участии в чемпионате страны «Зенита» из Санкт-Петербурга.