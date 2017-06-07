Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30009366/
7 июня 2017, 18:19 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

СМИ: Питерский «Зенит» выступит в ЧР вместо краснодарского «Динамо»

«Зенит» из Санкт-Петербурга, подавший заявку на участие в мужском чемпионате России в сезоне-2017/18, заменит в Суперлиге краснодарское «Динамо», сообщает «Спорт Бизнес Online».

Напомним, что краснодарское «Динамо» в прошлом сезоне испытывало проблемы с финансированием, из-за чего клуб бойкотировал один матч. Бело-голубые заняли в минувшем сезоне 13-е место. Продолжит ли клуб выступать в низших лигах или прекратит существование, пока неизвестно.

8 июня будет рассмотрен проект календаря волейбольного сезона, а также принято решение об участии в чемпионате страны «Зенита» из Санкт-Петербурга.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото