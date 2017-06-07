СМИ: Питерский «Зенит» выступит в ЧР вместо краснодарского «Динамо»
«Зенит» из
Санкт-Петербурга, подавший заявку на участие в мужском чемпионате России в сезоне-2017/18, заменит в Суперлиге краснодарское «Динамо», сообщает «Спорт Бизнес Online».
Напомним, что краснодарское «Динамо» в прошлом сезоне испытывало проблемы с финансированием,
8 июня будет рассмотрен проект календаря волейбольного сезона, а также принято решение об участии в чемпионате страны «Зенита» из
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