«Вернулся в “Зенит” не из-за денег». Александр Гуцалюк — о волейболе и не только
Выиграв вместе с «Зенитом» Лигу чемпионов-2017, блокирующий казанской команды Александр Гуцалюк стал пятикратным победителем турнира — и самым титулованным в его истории.
Корреспондент «Советского спорта» пообщался с рекордсменом.
«ДРУГИЕ КЛУБЫ ПРЕДЛАГАЛИ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ»
— В первой половине сезона ваше игровое время серьёзно сократилось. Алекно объяснял, почему так получается?
— Он всегда говорил, что играет тот, кто сильнее. На тот момент, видимо, не был я на столько силён.
— Давал
— Мы все тут профессионалы. Каждый знает, что ему нужно. Конечно, были
— Вас не смущает тот факт, что с вами вновь продлевают контракт всего на год?
— Это было мое пожелание. Один раз я подписал контракт в «Факеле» на два года, но ничего хорошего из этого не вышло.
— Что случилось в «Факеле? Помнится, там были проблемы с выплатой зарплат?
— Да, именно так. И, в итоге, на второй год мы просто разорвали контракт. То есть, смысл подписываться на два года?
— В сезоне 2011−12 вы только дебютировали в Лиге чемпионов, но сразу же победили. Сейчас, спустя пять лет — вы самый титулованный игрок в её истории. Радость от какой победы была самой яркой?
— С «Локомотивом» из Новосибирска. «Зенит», который, может быть, недооценил меня на тот момент, стал третьим, а я выиграл Лигу чемпионов. От этого было
— C какими чувствами уходили из «Зенита» в 2012 году? Было разочарование или досада, что не получилось закрепиться в составе?
— Никакого разочарования. Может быть, тогда я был еще слишком молод и вспыльчив. Но я знал, что еще вернусь в команду и покажу себя. Мне просто хотелось работать, а на тот момент не было игровой практики.
— Получается, после «Факела» было чёткое желание перейти именно в «Зенит» не только
— Финансовые условия в других клубах были и получше. Но когда мой агент рассказал, что мной интересуются в Казани, я ни минуты не думал и согласился на контракт.
«К ВОЛЕЙБОЛУ МНОГИЕ ОТНОСЯТСЯ, КАК К ПИОНЕРБОЛУ»
— «Зенит» провёл исторический сезон без поражений даже в Лиге чемпионов. «Перуджа» в финале не взяла у вас ни одного сета. Как думаете, почему?
— Конечно, там тоже хорошие игроки мирового уровня. Наверное,
— К следующему сезону в
— Будет интересно. Там соберут достойную команду, которая, возможно, преподнесёт сюрпризы. Посмотрим.
— Владимир Алекно сказал, что с каждым годом «Зенит» поднимает планку всё выше. Если наконец удастся выиграть клубный ЧМ, куда стремиться дальше?
— Ту так же, как и в Лиге чемпионов, победу в которой мы удерживаем три года подряд. Выиграем клубный ЧМ — отлично. Но на следующий год титул надо будет удержать. Вот тебе и следующая планка.
— Рим, финал Лиги чемпионов, забитая арена на 11500 человек. Почему в России не так, как в Италии и Польше, при том, что уровень волейбола не ниже?
— В Европе вообще спорт
— У вас, как игрока лучшего волейбольного клуба Европы, это вызывает разочарование?
— В любом случае разочаруешься, когда ждёшь, что соберутся полные трибуны, особенно на
— Сезон для вас закончен, как планируете провести отпуск?
— Для начала бы добраться домой. А там посмотрим. Я думаю, там же, на Чёрном море, и будем. Дочка маленькая еще, не хочется
«ЖАЛЬ, ЧТО ЛИКВИДИРОВАЛИ «КУБАНЬ»
— Кроме волейбола, следите за другими видами спорта?
— Больше всего мне нравятся единоборства. Моё любимое — это MMA. Хотелось бы поприсутствовать на турнире Fight Night. Из игровых видов интересуюсь всем по
— У вас есть клубные предпочтения?
— Конечно, я более пристально слежу за краснодарскими командами. Жалко, что ликвидировали «Кубань», клуб с многолетней историей. Но сейчас появился «Краснодар», обновлённая «Кубань». Для этого там много чего сделали.
— Я наткнулся на вашу страничку в «ВКонтакте». По всей видимости вы её забросили. Когда последний раз туда заходили?
— Даже не знаю. Может, лет
— Почему забросили? Надоело?
— Раньше постоянно заходил, от нечего делать клацал. Есть же выражение, что привычка формируется 21 день. Может быть, прошёл этот 21 день, и стало неинтересно. Чтобы была хорошая страница, нужно тратить на нее много времени, которого у меня банально нет. Я лучше побуду с семьёй, схожу в парк, ресторан или в кинотеатр.
«ЗА ТРИ ГОДА МНЕ ПРИШЛО ВСЕГО ПЯТЬ ШТРАФОВ»
— Вы говорили, что ваше главное увлечение — автомобили. Любите погонять?
— В Казани, да и нигде по России особо не погоняешь. Больше 60−80 км/ч здесь не разогнаться. Есть конечно участки, где можно. Но, в общем, не гоняю.
— То есть штрафы не собираете?
— Есть небольшие, когда чуть зазевался и уже 85 км/ч могу ехать. Но
— Вы помните свою первую машину?
— «Шевроле Каптива». Сразу поставил на неё 20-дюймовые диски. Меня все спрашивали, как туда вообще впихнули такие колеса!
— Вы рассказывали, что
— На большие, конечно, нет. Но я каждый год езжу из Казани в Краснодар и обратно. Там
— Не скучно?
— Я люблю машины, люблю по трассе ездить. По городу, может, не так сильно, но по трассе — обязательно! И не скучно абсолютно. Включил любимую музыку — и всё.
— Что слушаете?
— В основном клубную музыку, но назвать
— Леон говорил, что в раздевалке команда слушает группу «Грибы». Как вам такое?
— Это просто для настроения. Все понимают, что там ересь.
«СПИРИДОНОВ — КЛАССНЫЙ, ДОБРЫЙ ПАРЕНЬ»
— В игре вы воспринимаетесь, как довольно сдержанный, спокойный человек. Вы и в жизни такой?
— Во время матча я просто более настроенный, сосредоточенный. В жизни не так, спросите у любого — я открытый человек, со всеми готов пообщаться, пошутить, посмеяться, подраться.
— Когда в последний раз дрались?
— Наверное, в школе. Все хотят с самым большим подраться.
— Но можно ли вас назвать противоположностью Спиридонова? Вы не проявляете эмоций на площадке, не ведёте соцсетей, даже на машине не гоняете.
— На площадке может быть. Но в жизни не сказал бы. Я, конечно, не устраиваю «шашечки» на дороге и не дебоширю так, чтобы меня забирали в полицию. Но не противоположность — это точно.
— Вы играли с ним и в «Факеле», и в «Зените». Каким он запомнился вам именно как одноклубник? Можете вспомнить
— Ну уж не буду рассказывать всё, что он выкидывал. Нормальную ни одну историю не вспомню. Ну, а так, классный и добрый парень. Сам по себе он очень хороший человек.
— Кто лучший игрок, против которого или с которым вам приходилось играть?
— Наверное, Шулепов.
— Почему он?
— Можно много игроков назвать. Динейкин тот же. Но Шулепов — человек с большой буквы. Так просто словами не объяснить. Нужно с ним постоянно находиться на площадке, в раздевалке, просто в быту, чтобы это понять.
— Можете вспомнить случай, когда поняли, что игрока лучше него не видели?
— Я с ним играл, когда он был уже не на пике. Но помню, мы были в Сургуте, кажется, на этапе Кубка России. Была ситуация — переходящий мяч без блока. Не знаю каким образом, но он прыгнул с задней линии на переднюю.
— А из своих нынешних одноклубников можете
— Для своего возраста — бесспорно феномен. Посмотрим, что будет через 5−6 лет.
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