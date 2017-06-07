Хтей: Сын волейболиста Сергея Тетюхина Иван пройдет сборы с основой «Белогорья»

В марте 2017 года 41-летний Тетюхин и его 16-летний сын Павел впервые сыграли вместе в основном составе «Белогорья» в матче чемпионата России против казанского «Зенита». В прошлом сезоне 19-летний Иван Тетюхин выступал в составе команды «Технолог-Белогорье», а Павел — в «Белогорье-2».

«Павлу Тетюхину пока рановато играть в первой команде. Он еще должен зарекомендовать себя, надо окрепнуть ему. В следующем сезоне планируем подключить к основной команде Ивана, старшего сына Сергея Тетюхина, который выступает на позиции либеро. Он пройдет с командой сборы. Посмотрим на его готовность, после сборов уже будем принимать решение по нему», — сказал Хтей по телефону.

Ранее было объявлено, что Сергей Тетюхин в сезоне-2017/18 продолжит играть за «Белогорье».