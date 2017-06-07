Хтей: Старшим тренером ВК «Белогорье» стал Богомолов, помогать ему будет Казаков

Главным тренером «Белогорья» является Геннадий Шипулин, а командой во время матчей прошлого сезона руководил старший тренер Александр Косарев. Белгородцы, одним из тренеров которых был Богомолов, заняли четвертое место в чемпионате России-2016/17.

«Старшим тренером “Белогорья” в следующем сезоне будет Александр Богомолов, помогать ему будет Алексей Казаков», — сказал Хтей в телефонном разговоре.

41-летний Казаков является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. В июле 2016 года он объявил о завершении карьеры.