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7 июня 2017, 12:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Хтей: Старшим тренером ВК «Белогорье» стал Богомолов, помогать ему будет Казаков

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Старшим тренером волейбольного клуба «Белогорье» в следующем сезоне будет Александр Богомолов, помогать ему будет Алексей Казаков, сообщил агентству «Р-Спорт» спортивный директор белгородского клуба Тарас Хтей.

Главным тренером «Белогорья» является Геннадий Шипулин, а командой во время матчей прошлого сезона руководил старший тренер Александр Косарев. Белгородцы, одним из тренеров которых был Богомолов, заняли четвертое место в чемпионате России-2016/17.

«Старшим тренером “Белогорья” в следующем сезоне будет Александр Богомолов, помогать ему будет Алексей Казаков», — сказал Хтей в телефонном разговоре.

41-летний Казаков является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. В июле 2016 года он объявил о завершении карьеры.
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