Хтей: Старшим тренером ВК «Белогорье» стал Богомолов, помогать ему будет Казаков
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Старшим тренером волейбольного клуба «Белогорье» в следующем сезоне будет Александр Богомолов, помогать ему будет Алексей Казаков, сообщил агентству «Р-Спорт» спортивный директор белгородского клуба Тарас Хтей.
Главным тренером «Белогорья» является Геннадий Шипулин, а командой во время матчей прошлого сезона руководил старший тренер Александр Косарев. Белгородцы, одним из тренеров которых был Богомолов, заняли четвертое место в чемпионате России-2016/17.
«Старшим тренером “Белогорья” в следующем сезоне будет Александр Богомолов, помогать ему будет Алексей Казаков», — сказал Хтей в телефонном разговоре.
41-летний Казаков является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. В июле 2016 года он объявил о завершении карьеры.
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