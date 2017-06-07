Волейболисты Бакун, Бирюков, Стрильчук, Макешин и Еремин перешли в «Белогорье»

В чемпионате России-2016/17 «Белогорье» заняло четвертое место. В прошлом сезоне диагональный Бакун и доигровщик Бирюков играли в московском «Динамо», связующий Стрильчук — в новокуйбышевской «Нове», блокирующий Макешин — в московском МГТУ, а либеро Еремин ранее выступал за «Дагестан».

«Состав “Белогорья” пополнили Константин Бакун, Денис Бирюков, Валентин Стрильчук, Кирилл Макешин, Никита Еремин. Также в доигровку привлечем несколько игроков из нашей молодежной команды», — сказал Шипулин в телефонном разговоре.

В январе 2017 года «Белогорье» подписало контракт с доигровщиком Константином Семеновым, который с 2009 по 2016 год выступал в пляжном волейболе, а на Олимпиаде-2016 занял четвертое место в паре с Вячеславом Красильниковым. «Семенова мы тоже готовим к следующему сезону. Надеемся, что справится», — отметил Шипулин.

По словам главного тренера «Белогорья», следующий сезон команда планирует начать с одним легионером в составе. «Мы оставляем для легионера одно место. Пока начнем (сезон) с одним иностранцем — украинским доигровщиком Яном Ерещенко. А потом уже по ходу сезона будем смотреть», — сказал Шипулин.