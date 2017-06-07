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7 июня 2017, 12:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Блокирующий Самойленко стал игроком «Зенита»

Казанский «Зенит» объявил о подписании контракта с блокирующим Алексеем Самойленко, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 31-летний волейболист выступал за новосибирский «Локомотив», московское «Динамо», уфимский «Урал» и новоуренгойский «ФАКЕЛ».

С московским клубом Самойленко в 2008 году выигрывал чемпионат и Кубок России.

В минувшем сезоне Алексей завоевал бронзу Суперлиги с «Локомотивом» и стал пятым по результативности игроком команды, набрав 170 очков в 27 матчах.

Самойленко — серебряный призёр Кубка Вызова 2013 года.
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