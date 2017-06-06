Петербургский ВК «Зенит» подал заявку на участие в чемпионате России
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Созданный
санкт-петербургский волейбольный клуб «Зенит» подал заявку на участие в чемпионате России сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил агент Дмитрий Резванов.
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«Они подали заявку на участие. Решение должно быть 8 июня. Сейчас ведутся переговоры по игрокам Ореолу Камехо и Маркусу Нильссону», — сказал Резванов.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил ТАСС, что в
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