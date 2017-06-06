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6 июня 2017, 19:27 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Петербургский ВК «Зенит» подал заявку на участие в чемпионате России

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Созданный санкт-петербургский волейбольный клуб «Зенит» подал заявку на участие в чемпионате России сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил агент Дмитрий Резванов.

Созданный в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> клуб подал заявку на участие в турнире следующего сезона решение должно быть принято 8 июня. Увеличить
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«Они подали заявку на участие. Решение должно быть 8 июня. Сейчас ведутся переговоры по игрокам Ореолу Камехо и Маркусу Нильссону», — сказал Резванов.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил ТАСС, что в Санкт-Петербурге создан волейбольный клуб «Зенит», не входящий в структуру футбольного клуба.
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