Петербургский ВК «Зенит» подал заявку на участие в чемпионате России

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«Они подали заявку на участие. Решение должно быть 8 июня. Сейчас ведутся переговоры по игрокам Ореолу Камехо и Маркусу Нильссону», — сказал Резванов.